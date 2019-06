Hô Chi Minh-Ville (VNA) - La vice-secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) de Hô Chi Minh-Ville (Sud), Vo Thi Dung, s’est entretenue vendredi 14 juin avec le membre du Bureau politique du Parti populaire révolutionnaire du Laos (PPRL), secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de Vientiane, Sinlavong Khoutphaythoune, pour partager l’expérience en matière de travail du Parti.

Vue de l'entretien entre la vice-secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Vo Thi Dung, et le membre du Bureau politique du PPRL, secrétaire du Comité du Parti et gouverneur de Vientiane, Sinlavong Khoutphaythoune. Photo : VNA

Elle a salué la visite effectuée à l’occasion du 60e anniversaire de la piste de Truong Son, qui était une preuve solide de la solidarité spéciale qui unit les deux parties et les pays pendant la guerre anti-américaine.Vo Thi Dung a affirmé que le Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville, les autorités et la population s’efforcent toujours de développer des relations privilégiées avec le PPRL et plus particulièrement avec Vientiane.La vice-secrétaire du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville a souhaité que les hauts responsables du PPRL et de Vientiane contribuent aux relations étroites et efficaces entre les deux villes.Elle a informé des préparatifs du Congrès du PCV dans les localités et du 10e Congrès du Comité du PCV de Hô Chi Minh-Ville pour le mandat 2015-2020, en vue du 11e Congrès national du PCV pour le mandat 2020-2025.Le Congrès du PCV dans les localités déterminera les orientations du développement socio-économique et la structure du personnel de haut rang pour les cinq prochaines années, ce qui est important pour l’avenir de Hô Chi Minh-Ville, a-t-elle déclaré.Sinlavong Khoutphaythoune a pour sa part remercié le Comité municipal du PCV, les autorités et la population de Hô Chi Minh-Ville pour leur soutien à Vientiane, améliorant ainsi sa capacité de leadership et renforçant les liens entre les deux villes.Il a déclaré que l’expérience de Hô Chi Minh-Ville était utile à Vientiane, dans la perspective du 7e Congrès du Comité du PPRL de Vientiane en 2020.Les deux dirigeants se sont mis d’accord pour continuer à renforcer l’amitié traditionnelle, la solidarité spéciale et le partenariat intégral entre les deux Partis, les deux États et les deux villes vietnamiens et laotiens. -VNA