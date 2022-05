Ho Chi Minh-Ville, 6 mai (VNA) - Le vice-président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Duong Anh Duc, a reçu le 5 mai la représentante de l'UNICEF au Vietnam, Rana Flowers, afin de discuter de la future coopération entre les deux parties.

Lors de la rencontre. Photo : VNA

Duong Anh Duc a remercié l'UNICEF pour son aide à soutenir des projets pour les enfants dans la ville de 2017 à 2021, affirmant que la ville s’intéresse toujours et offre les meilleures conditions pour les personnes vulnérables, notamment les enfants et les femmes.Ho Chi Minh-Ville et l'UNICEF continueront à mettre en œuvre ce qui a été convenu, dont la co-organisation d'une conférence pour discuter des stratégies de partenariat bilatéral en matière de soins et de protection des enfants, a-t-il affirmé.Les services de la ville continueront de se coordonner avec l'UNICEF pour étudier, développer et mettre en œuvre des projets soutenus par ce dernier, a ajouté le responsable.Il a en outre déclaré que la ville souhaite le compagnon de l'UNICEF dans les soins et la protection d'enfants et le développement des enfants tout en exhortant les deux parties à renforcer les échanges et à rechercher des moyens de lever les difficultés, de réduire les charges des procédures administratives publiques et d'assurer le déploiement efficace des projets.Mme Rana Flowers, pour sa part, a déclaré que certains problèmes sont apparus dans la manière dont l'UNICEF et Ho Chi Minh-Ville ont coopéré, de sorte que l' UNICEF espère que les deux parties pourront trouver des solutions pour assurer l'efficacité des projets.Elle a également proposé que des discussions de haut niveau se tiennent entre Ho Chi Minh-Ville et les dirigeants et les parties prenantes de l'UNICEF pour l'élaboration et la mise en œuvre des programmes stratégiques de la ville sur les soins et la protection des enfants.Elle a noté que l'UNICEF renforcera la coopération avec Ho Chi Minh-Ville dans plusieurs domaines, tels que le travail des enfants, la protection des enfants handicapés et l'amélioration des compétences des enfants en matière de gestion émotionnelle, d'action contre le changement climatique et autres.- VNA