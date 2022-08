Le président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai (droite) et le ministre de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Tan See Leng. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Phan Van Mai a exprimé la volonté de promouvoir la coopération avec Singapour dans la formation des ressources humaines.

En recevant le 11 août Tan See Leng, ministre de la Main-d'œuvre et deuxième ministre du Commerce et de l'Industrie de Singapour, Phan Van Mai a suggéré aux deux parties de renforcer leur partage d’informations et leur collaboration pour faire de la volonté de coopération bilatérale des projets communs concrets.

Possédant des potentialités en matière d’édification de villes intelligentes, de gouvernance urbaine, de développement de l’économie verte, Ho Chi Minh-Ville souhaite renforcer la coopération avec Singapour et étudier ses expériences en matière de promotion des startup innovantes pour faire de la ville un centre de startup du pays et de la région, a déclaré Phan Van Mai.

Le responsable de Ho Chi Minh-Ville s’est également engagé à accorder de meilleures conditions à des entreprises singapouriennes venir investir sur son sol.

Photo: VNA

De son côté, le ministre Tan See Leng a affirmé que Singapour était prêt à coopérer et à partager avec Ho Chi Minh-Ville des expériences en matière de formation des ressources humaines et d’innovation.

Il a proposé de créer des groupes de travail ou un conseil tripartite avec la participation des ministères et secteurs des deux pays et de Ho Chi Minh Ville pour promouvoir leur coopération dans des domaines d'intérêt commun. -VNA