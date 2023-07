Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai rencontre Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam. Photo: VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville et le Programme de développement des Nations Unies (PNUD) disposent d'un énorme potentiel de coopération, a déclaré le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville Phan Van Mai lors d'une rencontre avec Ramla Khalidi, représentante résidente du PNUD au Vietnam, en visite de travail dans la ville.

La ville souhaite poursuivre les échanges et mettre en œuvre des projets de coopération concrets, contribuant ainsi à la concrétisation du cadre de coopération entre le PNUD et le gouvernement vietnamien, a-t-il souligné.



En outre, la mégapole du Sud souhaite coopérer avec le PNUD dans les secteurs tels que l'amélioration de la capacité de gouvernance, la gestion urbaine, l'adaptation au changement climatique, le traitement des déchets, l'élaboration d'une stratégie d'économie circulaire, la transformation énergétique, etc.

Les délégués prennent une photo de souvenir. Photo: VNA



Pour sa part, Ramla Khalidi a exprimé sa forte impression devant le développement dynamique dans de nombreux domaines de la ville. Selon elle, le PNUD Vietnam est prêt à travailler avec Hô Chi Minh-Ville pour renforcer les discussions techniques, ce qui permet à réaliser bientôt le potentiel de la coopération dans des projets concrets et pratiques. -VNA