Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti communiste du Vietnam (PCV) à Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Van Nên, a reçu le 8 septembre le gouverneur et président du Comité du Parti du peuple cambodgien (PPC) à Phnom Penh, Khuong Sreng.

Photo : VNA

Lors de la rencontre, Nguyên Van Nên a souligné les relations de bon voisinage, l'amitié traditionnelle et la coopération intégrale et durable entre les deuxpays et a remercié le peuple cambodgien en général et Phnom Penh en particulier pour son soutien à Hô Chi Minh-Ville dans la lutte contre le COVID. -19.Il a plaidé pour une intensification de la coopération dans le tourisme, l'éducation, la formation, les interactions populaires.A l'occasion, il a proposé à Phnom Penh de continuer à prêter attention à la communauté des résidents vietnamiens au Cambodge ainsi qu'au bon fonctionnement de l'hôpital Cho Rây - Phnom Penh.À son tour, Khuong Sreng s'est dit satisfait des bonnes relations entre le PCV et le PPC, les deux États et peuples, et a estimé que le Vietnam obtiendra des réalisations plus remarquables en matière de développement socio-économique pour devenir un pays développé en 2045.D'autre part, il a réaffirmé sa gratitude au Vietnam pour ses sacrifices afin d'aider le Cambodge à sortir du génocide et a recommandé d'améliorer l'éducation des nouvelles générations aux bonnes relations bilatérales.Il a affirmé son soutien au projet d'agrandissement de l'hôpital Cho Rây-Phnom Penh, au profit des habitants de la capitale, en particulier, et du peuple cambodgien, en général.- VNA