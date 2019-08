Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite) et Yoshihiro Murai, gouverneur de la préfecture de Miyagi au Japon. Photo: VNA

Ho Chi Minh (VNA) – Ho Chi Minh-Ville promeut activement ses relations avec les localités japonaises, dont la préfecture de Miyagi, a déclaré le président du comité populaire municipal, Nguyen Thanh Phong.

En rencontrant jeudi le gouverneur de la préfecture de Miyagi au Japon, Yoshihiro Murai, Nguyen Thanh Phong a souhaité que les deux parties lancent des programmes de coopération concrets, notamment dans l’agriculture de haute technologie, la construction des infrastructures urbains, la plastification, l’ingénierie électronique et l’industrie de transformation.

En outre, Ho Chi Minh-Ville espère renforcer la coopération avec Miyagi dans l’éducation, l’écotourisme, l’organisation des évènements culturels ainsi que dans les échanges entre les peuples, a-t-il ajouté.

Dans l’objectif de devenir une ville intelligente et un pôle financier, scientifique et technologique de la région, Ho Chi Minh-Ville souhaite coopérer avec des partenaires étrangers, notamment le Japon, a déclaré Nguyen Thanh Phong avant d’inviter les gouverneurs de la région de Tohoku à effectuer des visites de travail dans la mégapole du Sud.



Pour sa part, Yoshihiro Murai a déclaré que sa visite visait à chercher des opportunités de coopération et de promotion du commerce et de l'investissement entre les deux localités.



Les entreprises de Miyagi tiennent en haute estime la stabilité sociopolitique et augmentent actuellement leurs investissements au Vietnam, notamment à Ho Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.



Il a demandé aux autorités de la mégapole du Sud de créer des conditions favorables pour que les produits aquatiques et liqueurs de Miyagi puissent accédér aux consommateurs locaux.



Les autorités de Miyagi favoriseront la coopération avec Ho Chi Minh-Ville, les échanges entre les habitants locaux et la connectivité de leurs entreprises, a-t-il promis.



Il a révélé que l'année prochaine, six gouverneurs de la région de Tohoku se rendraient au Vietnam, dont Ho Chi Minh-Ville, afin de renforcer la coopération décentralisée Vietnam-Japon. -VNA