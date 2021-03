Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et Lotte Properties HCMC, détenue par le groupe sud-coréen Lotte ont convenu de renforcer leur coopération, en particulier dans la construction urbaine intelligente.

Vue de la séance de travail entre le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoa Binh et le directeur général de Lotte Properties HCMC, Lee Kang Woo. Photo : VNA



Le consensus a été atteint lors d’une séance de travail entre le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Lê Hoa Binh et le directeur général de Lotte Properties HCMC, Lee Kang Woo.



Lê Hoa Binh a déclaré que Hô Chi Minh-Ville facilite les activités d’investissement et de commerce des entreprises étrangères dans la ville, y compris Lotte Properties HCMC et d’autres investisseurs sud-coréens.



Le Premier ministre Nguyên Xuân Phuc a permis à Lotte Properties HCMC de poursuivre la mise en œuvre du projet Eco Smart City dans la nouvelle zone urbaine de Thu Thiêm dans la ville de Thu Duc, ce qui démontre les efforts des autorités locales pour gérer les goulots d’étranglement des projets à capitaux étrangers, selon le responsable.



Le vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville a exprimé son espoir que Lotte Properties HCMC investira davantage dans la mégapole du Sud, en particulier la ville de Thu Duc, contribuant ainsi à transformer la ville en une zone urbaine innovante, hautement interactive et où il fait bon vivre.

De son côté, Lee Kang Woo a souligné le potentiel de Hô Chi Minh-Ville et a affirmé que son entreprise souhaitait renforcer la coopération avec la ville, en particulier dans la construction urbaine intelligente. – VNA