Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite), offre un cadeau à l'ambassadeur des EAU au Vietnam, Obaid Saeed Al Dhaheri. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Vietnam est très beau, dont Ho Chi Minh-Ville possède de nombreux potentiels de développement du tourisme, a souligné l’ambassadeur des Émirats arabes unis (EAU) au Vietnam, Obaid Saeed Al Dhaheri.

Lors d’une rencontre avec le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, jeudi, 4 juillet, l’ambassadeur Obaid Saeed Al Dhaheri a estimé que les potentiels de coopération bilatérale dans le tourisme étaient énormes mais la promotion du tourisme du Vietnam dans son pays était restrainte.

Par conséquent, il a exprimé la volonté d’augmenter le nombre de vols directs entre les deux pays pour accroître du nombre des touristes des EAU au Vietnam et en inverse.

En outre, les organes du tourisme et du commerce des deux pays devraient promouvoir leur coopération en vue de présenter Ho Chi Minh-Ville en tant qu’une destination de la région, a-t-il ajouté.

Les deux parties ont tenu en haute estime le développement positif de la bonne coopération entre des EAU et le Vietnam, Ho Chi Minh-Ville en particulier.

Nguyen Thanh Phong a affirmé que Ho Chi Minh-Ville appelait des investissements étrangers dans les infrastructures urbaines, la ville intelligente, les ports et l’énergie renouvelable pour faire de la mégapole du Sud un centre commercial de la région.

Il s’est engagé à élaborer des politiques concrètes en vue d’attirer des investisseurs du Moyen-Orient.

Le responsable de Ho Chi Minh-Ville a demandé au ministère des Affaires étrangères des EAU d’ouvrir un consulat général dans sa ville et certains bureaux de représentation du commerce et de tourisme dans la ville et d’autres localités en vue de créer des opportunités d’investissement et de coopération entre les deux parties.

Les échanges commerciaux entre le Vietnam et les EAU sont assez modestes, avec 276 millions de dollars l’année dernière. Toutefois, les potentiels de coopération bilatérale seront bien exploités et fortement développés grâce au rôle de passerelle de l’ambassadeur des EAU au Vietnam, a-t-il déclaré Nguyen Thanh Phong. -VNA