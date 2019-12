Mme Phan Thi Thang, vice-présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville et Du Liming, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de la ville de Chongqing (Photo: VNA)



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 10 décembre, Mme Phan Thi Thang, vice-présidente du Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville a reçu Du Liming, vice-président du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de la ville de Chongqing (Chine), en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville.

Lors de la réunion, Mme Phan Thi Thang a affirmé que le Parti, le gouvernement et le peuple vietnamiens attachent toujours une grande importance au développement des relations d’amitié traditionnelle et de coopération multiforme avec leurs homologues chinois. Les deux parties s'efforcent de développer le partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine de manière saine, stable et durable au profit des deux peuples.

Mme Phan Thi Thang a déclaré que Ho Chi Minh-Ville entretenait des relations d’amitié et de coopération avec 8 localités chinoises, dont la ville de Chongqing. Par ailleurs, Ho Chi Minh-Ville est très intéressée par le renforcement des relations avec d'autres localités de Chine à travers des activités d’échange et de coopération, des échanges de délégations, l’organisation d'événements.

Mme Phan Thi Thang a exprimé l'espoir que le Conseil populaire et l’Assemblée nationale populaire de Chongqing organiseront de nombreuses activités de coopération pratique, d’échange d’expériences, de soutien aux activités commerciales agricoles, aux échanges culturels et touristiques…, contribuant à la promotion du partenariat de coopération stratégique intégral Vietnam-Chine.

Du Liming a affirmé que la ville de Chongqing souhaiterait renforcer l'amitié et la coopération entre le Comité populaire de Chongqing et le Conseil populaire de Ho Chi Minh-Ville et établir rapidement la relation d'amitié entre les organes législatifs des deux localités, pour contribuer à promouvoir la coopération dans le développement du transport de marchandises, le développement culturel et touristique, et l'échange de produits agricoles entre les deux localités. -VNA