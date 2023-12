Lors de la cérémonie de signature d'un protocole d'accord sur les relations d’amitié et de coopération entre le Comité populaire municipal et l’administration provinciale de Chungcheongbuk. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai et le gouverneur de la province sud-coréenne de Chungcheongbuk , Kim Yong Hwan ont signé un protocole d'accord sur les relations d’amitié et de coopération entre le Comité populaire municipal et l’administration provinciale de Chungcheongbuk, lors de d’une réception à Ho Chi Minh-Ville le 18 décembre,.Selon le document signé, Hô Chi Minh-Ville et Chungcheongbuk ont convenu d'élargir et de développer des programmes de coopération prioritaires dans les domaines de l'économie, des technologies de production intelligente dans la production agricole, de l'éducation et de la formation, des échanges culturels, de l'aéronautique, des sports et du tourisme…Le président du Comité populaire municipal a demandé à Chungcheongbuk de se coordonner avec Hô Chi Minh-Ville pour mettre rapidement en pratique le contenu de la signature, d'organiser le Forum de commerce et d'investissement Hô Chi Minh-Ville-Chungcheongbuk, de connecter les entreprises de deux localités, de déterminer des critères, des sujets, des contenus et des délais spécifiques pour les activités de coopération en matière de formation et d'amélioration de la qualité des ressources humaines.De même, les deux localités ont promu la coordination dans la recherche et la proposition de programmes et d'activités spécifiques pour renforcer les liens en matière de coopération, d'investissement, de commerce, de culture et d'échanges entre les peuples, créer et maintenir un mécanisme d'échange d'informations et d'échange de groupes de travail pour promouvoir des activités de coopération spécifiques au bénéfice de chaque localité, contribuant à approfondir le partenariat stratégique intégral Vietnam-République de Corée.M. Kim Yong Hwan a déclaré que sa province était la principale localité de la République de Corée dans le domaine de la recherche et de la production d'industries stratégiques, notamment les semi-conducteurs, la production biotechnologique, la transformation agroalimentaire et les cosmétiques. Ce sont les domaines dans lesquels Chungcheongbuk souhaite coopérer avec Hô Chi Minh-Ville à l'avenir, a-t-il précisé.En accord avec l'opinion du président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville sur la concrétisation prochaine du contenu de l'accord entre les deux localités, M. Kim Yong Hwan a souhaité accueillir des délégations des autorités de Hô Chi Minh-Ville à Chungcheongbuk. Il a aussi informé que cette localité sud-coréenne était prête à offrir 100 bourses à des étudiants et scientifiques de la mégapole du Sud pour études, des recherches et des stages à Chungcheongbuk dans les domaines de l'agriculture, des hautes technologies et au service du développement du secteur de la vente au détail. -VNA