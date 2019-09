Le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong (droite) reçoit un cadeau de souvenir du gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Ohmura. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La préfecture japonaise d’Aichi souhaite participer au projet de construction de l’autoroute reliant Ho Chi Minh-Ville à l’aéroport de Long Thanh sous la forme d’un partenariat public-privé (PPP), a déclaré le gouverneur de la préfecture d'Aichi, Hideaki Ohmura.



Lors d’une séance de travail avec le président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, Nguyen Thanh Phong, le 13 septembre, le gouverneur Hideaki Ohmura a ajouté que la préfecture espérait faire de ce projet un nouveau symbole de l'amitié et de la solidarité entre le Japon et le Vietnam.



Les autorités d’Aichi souhaitent également promouvoir la coopération avec la mégapole du Sud dans l’économie, les investissements et le tourisme ainsi que les échanges culturels, a-t-il déclaré, appelant le soutien de la partie vietnamienne pour l’organisation d’une fête du Vietnam dans la ville de Nagoya, préfecture d’Aichi, l’année prochaine.



Pour sa part, le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a salué la signature d'une lettre d'intention par la ville et des partenaires japonais sur l'organisation de la fête du Vietnam à Nagoya et s'est engagé à soutenir l'organisation annuelle de la fête du Vietnam dans cette ville.



Ho Chi Minh-Ville est prête à travailler avec Aichi pour intensifier les relations bilatérales, notamment l’échange des délégations, le partage des expériences de développement socio-économique, des échanges entre les peuples.



Il a suggéré aux deux parties d’élaborer des programmes de coopération dans les secteurs de l’industrie, la transformation alimentaire et l'agriculture de hautes technologies, qui constituent la force de la préfecture d'Aichi.



Ho Chi Minh-Ville et la Fédération économique du Chūbu pourraient examiner et étudier un accord de coopération économique entre la ville vietnamienne et la région du Chūbu constituée de neuf préfectures dont Aichi, avec l’accent mis sur les industries manufacturière et de transformation, et l'industrie auxiliaire, a proposé Nguyen Thanh Phong.



En août, 43 entreprises d'Aichi avaient investi 37 millions de dollars à Ho Chi Minh-Ville. Environ 32 000 Vietnamiens vivent et travaillent à Aichi. -VNA