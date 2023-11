Hô Chi Minh-Ville (VNA) -Le vice-président du Conseil populaire de Hô Chi Minh-Ville, Nguyen Van Dung, a reçu le 6 novembre dans la ville une délégation de l'Association des parlementaires d'amitié d'Osaka, conduite par son président Wada Kenji, en visite de travail dans la ville.Nguyen Van Dung a déclaré que la coopération entre la mégapole du Sud et la préfecture d'Osaka était l'une des relations les plus dynamiques et les plus efficaces dans sa coopération décentralisée. La ville d' Osaka , dans la préfecture éponyme, est également identifiée comme l'une des 12 localités clés des pays partenaires stratégiques du Vietnam avec lesquels la ville accordera la priorité dans la promotion de ses relations d'ici 2025.Nguyen Van Dung a demandé à l'Association des parlementaires d'amitié d'Osaka de renforcer la coopération avec Hô Chi Minh-Ville dans ses domaines de développement prioritaires tels que la construction d'infrastructures, l'innovation, l'économie verte, l'énergie verte, la biotechnologie... De même, il a émis le souhait que les parlementaires japonais continuent d'encourager les entreprises japonaises à venir dans la mégapole du Sud pour y sonder les opportunités de coopération ; promouvoir les activités d'échanges culturels ; encourager le gouvernement japonais à choisir Hô Chi Minh-Ville comme lieu d’organisation de programmes d'échanges culturels entre les deux pays.De son côté, Wada Kenji a précisé que l'objectif de sa visite de travail au Vietnam, à l'occasion de la célébration du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, était de sonder et de promouvoir les opportunités de coopération entre sa préfecture et Ho Chi Minh-Ville et le Vietnam, en général, notamment dans le tourisme et de partager des informations sur l'exposition internationale d'Osaka 2025.A cette occasion, il s’est engagé à fournir au gouvernement et à la communauté d'affaires japonaises des informations sur le potentiel, les atouts et l'orientation de développement de Ho Chi Minh-Ville. Enfin, il a affirmé sa volonté de renforcer la coopération avec la ville vietnamienne dans les domaines d'intérêt commun, notamment le tourisme et l'éducation...- VNA