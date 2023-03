Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et le Danemark ont convenu de redoubler d’efforts pour développer davantage leurs relations de coopération, en tirant le meilleur parti de leurs avantages.



Le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti et président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, et l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz. Photo: sggp.org.vn

Ce consensus a été atteint le 6 mars lors d’une rencontre entre le secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de la ville et président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, et l’ambassadeur du Danemark au Vietnam, Nicolai Prytz, en visite de travail dans la ville.Le responsable de Hô Chi Minh-Ville s’est réjoui des bons résultats dans les relations entre les deux pays, évoquant qu’un accord de coopération au développement vert serait signé, est non seulement conforme à la tendance de développement du monde, mais aussi aux pays en voie de développement comme le Vietnam.Il a suggéré deux domaines dans lesquels Hô Chi Minh-Ville et le Danemark recèlent de nombreux potentiels de coopération, à savoir la transition énergétique et la restructuration des industries vers l’augmentation de leur valeur ajoutée et leur développement vert et durable.Estimant que le commerce bilatéral et les investissements des entreprises danoises dans la mégapole du Sud ne sont pas à la hauteur du potentiel et des avantages des deux parties, Phan Van Mai a exhorté à promouvoir plus fortement cette année la coopération bilatérale dans les domaines de l’investissement et du commerce.Il a également souligné l’importance de renforcer la collaboration dans la formation et le transfert de technologies afin de préparer les ressources humaines pour les industries qui ont besoin de ressources humaines de haute qualité au service de la stratégie de développement vert.Pour sa part, l’ambassadeur Nicolai Prytz a déclaré que le Danemark avait établi le partenariat stratégique vert avec certains pays comme l’Inde, la République de Corée et l’Afrique du Sud. Le Danemark espère établir bientôt un partenariat similaire avec le Vietnam qui a beaucoup de potentiels et d’ambition en matière de transition énergétique durable, a-t-il dit. –VNA