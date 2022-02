Nguyen Van Nen (à droite), membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, et John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat. Photo: VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Dans la soirée du 25 février, Nguyen Van Nen, membre du Bureau politique et secrétaire du Comité du Parti de Ho Chi Minh-Ville, a reçu John Kerry, envoyé spécial du président américain pour le climat, lors de sa visite officielle au Vietnam.



Le dirigeant de Ho Chi Minh-Ville a déclaré apprécier les contributions de John Kerry au développement des relations entre le Vietnam et les Etats-Unis, avant de remercier les Etats-Unis pour leur soutien au Vietnam dans la lutte contre le coronavirus.



Informant son interlocuteur des difficultés de Ho Chi Minh-Ville dans le secteur de l’environnement, Nguyen Van Nen a déclaré espérer qu’il y aurait plus d'activités de coopération dans les temps à venir dans le développement des énergies vertes, renouvelables. Il s’est déclaré convaincu que le voyage de l'envoyé spécial du président américain pour le climat apporterait de nombreuses opportunités aux entreprises et investisseurs américains dotés de capacités, qualifications, techniques et technologies avancées, pour coopérer avec Ho Chi Minh-Ville dans la résilience au changement climatique, le développement des énergies vertes, renouvelables.



De son côté, John Kerry a déclaré que de nombreuses entreprises américaines pouvaient assister Ho Chi Minh-Ville ainsi que d’autres localités au Vietnam dans la promotion des énergies propres et vertes comme l'énergie solaire et l'énergie éolienne pour assurer la sécurité énergétique.-VNA