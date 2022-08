Hô Chi Minh-Ville (VNA) – L’industrie touristique du Vietnam en général et de Hô Chi Minh-Ville en particulier a connu une reprise après la pandémie de Covid-19.

Bus à impériale à Hô Chi Minh-Ville, début 2022. Photo : MGMT



En juillet 2022, le chiffre d’affaires total de l’industrie touristique de Hô Chi Minh-Ville est estimé à 10 698 milliards de dôngs. Le nombre de touristes nationaux est estimé à 2,21 millions, contre 287 603 arrivées internationales.

Sur 7 mois, le chiffre d’affaires total du tourisme de Hô Chi Minh-Ville est estimé à 60 379 milliards de dôngs, soit une hausse de 57,82 % en glissement annuel. Le nombre de touristes domestiques est estimé à 13,3 millions, contre 765.585 touristes internationaux.

Selon un rapport du ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, depuis le 15 mars 2022, le nombre de visiteurs internationaux au Vietnam a progressivement augmenté. En mai, leur nombre était deux fois plus élevé qu’en avril et en juin et ce chiffre était 4 fois plus élevé qu’en mai. Jusqu’à présent, le Vietnam a accueilli près de 800 000 touristes internationaux.

Cependant, il reste de nombreux défis dans la reprise du tourisme international en raison des conséquences de la pandémie de Covid-19 et du conflit entre la Russie et l’Ukraine qui affecte le nombre de touristes russes et ukrainiens au Vietnam.

Selon Nguyên Thi Khanh, présidente de l’Association du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, après la pandémie de Covid-19, les ressources humaines dans le secteur touristique sont insuffisantes et ne répondent pas aux besoins actuels. Pour attirer les touristes étrangers, il faut améliorer les produits touristiques.

Selon la directrice du Département du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Thi Anh Hoa, Hô Chi Minh-Ville se concentre sur des programmes de promotion pour présenter les destinations touristiques de la ville par le biais de canaux de médias nationaux et internationaux ainsi que des réseaux sociaux.

La ville ambitionne d’atteindre l’objectif d’accueillir environ 3,5 millions de visiteurs internationaux en 2022.

En septembre prochain, Hô Chi Minh-Ville accueillera le Salon international du tourisme 2022. Ce sera l’occasion pour la ville de promouvoir ses produits et services auprès des touristes nationaux et internationaux, afin de promouvoir la relance du tourisme. – NDEL/VNA