Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville vient d'approuver une nouvelle stratégie sanitaire en période d'adaptation sûre, flexible et de contrôle efficace de la pandémie de COVID-19.

Injection d'une dose de rappel anti-COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville.



Conformément aux nouvelles directives du ministère de la santé, la mégapole du Sud a proposé six mesures concrètes : la couverture vaccinale ; le contrôle épidémique dans la phase de "nouvelle normalité" ; la gestion et le soin des patients atteints du COVID-19 à domicile ; le traitement des cas graves à l’hôpital ; le renforcement de la communication de la lutte contre le COVID-19 ; le perfectionnement de la capacité de prévention et de lutte antiépidémique.



Primo, la vaccination anti-COVID-19 est une des mesures clés de Hô Chi Minh-Ville dans sa stratégie de prévention, aidant à protéger les personnes et à diminuer le risque des cas graves de la maladie. Afin de continuer à réaliser avec succès la campagne de vaccination, la ville donne aujourd’hui la priorité aux groupes à haut risque, à l’élaboration des mégadonnées sur la vaccination contre le COVID-19 ainsi qu’à la vaccination de rappel et qu’à celle pour les enfants de moins de 12 ans.

Traiter un patient du COVID-19.



Secundo, En ce qui concerne la surveillance dans la phase de "nouvelle normalité", Hô Chi Minh-Ville entend améliorer les capacités d’alerte épidémiques, limiter la propagation du virus et renforcer le dépistage de nouveaux variants du virus SARS-CoV-2.



Tertio, afin de soigner dans de bonnes conditions les patients atteints du COVID-19 à domicile, il faut harmoniser la mise en quarantaine à domicile et celle dans les zones centralisées. De plus, chaque patient à domicile devrait pouvoir être suivi via un dossier médical électronique. La ville devrait mobiliser toutes les services compétents pour participer au soin et au traitement des malades à domicile.

Appliquer la science et la technologie dans la surveillance et la prévision des maladies.



Quarto, au sujet du traitement des patients du COVID-19 à l’hôpital, la ville devrait mettre l’accent sur l’application de technologies dans le diagnostic et le traitement. De plus, les hôpitaux sont prêts de recevoir et traiter les cas infectés.



Quinto, en vue de lutter contre l’épidémie, Hô Chi Minh-Ville intensifie les campagnes de communication multimodales. En outre, la ville renforce la mobilisation de la participation multisectorielle.



Et sexto, pour améliorer la capacité de prévention et de contrôle des épidémies, la ville a mis en place certaines solutions stratégiques. Il s'agit par exemple du perfectionnement de la capacité du Centre municipal de contrôle des maladies ; du développement de système de santé de base en matière de prévention des maladies ; de la promotion de l’application de la science et de la technologie dans la surveillance et à la prévision des maladies ; du rehaussement du rôle du comité de pilotage pour la prévention et la lutte contre le COVID-19 dans les quartiers et les communes ; du renforcement de la coopération entre le secteur de la santé et les forces armées populaires, de la mobilisation de participation du système de santé privé dans la prévention et le contrôle des épidémies. -CVN/VNA