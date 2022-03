Hô Chi Minh-Ville. Photo: baodautu.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Le Département de l’industrie et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (Sud) a organisé jeudi 31 mars un dialogue avec le Bureau de représentation des entrepreneurs étrangers au Vietnam pour présenter les procédures d’investissement et les politiques prioritaires en faveur des entreprises et investisseurs.



Il a appelé le Bureau de représentation des entrepreneurs et investisseurs étrangers à Hô Chi Minh-Ville à collaborer avec les autorités locales dans l’organisation des activités de promotion du commerce et de l’investissement.



Actuellement, la mégapole du Sud abrite près de 1.900 bureaux de représentation des entreprises et investisseurs de 65 pays et territoires.



Ces bureaux ont contribué à la promotion de l’image des produits "made in Vietnam" sur le marché international, faisant ainsi du Vietnam l’un des pays les plus commerçants de la région et du monde, avec un taux de croissance commerciale de 14,6% en moyenne annuelle sur la période 2011-2020 et de 19% en 2021.



Le Département envisage d’organiser des rencontres avec des représentants du Bureau pour partager des expériences et discuter de la coopération bilatérale dans des domaines spécifiques, a déclaré son directeur adjoint Lê Huynh Minh Tu.



Il se concentrera sur la promotion du commerce et de l’investissement en fonction des groupes de marchés et de produits pour favoriser l’introduction des produits vietnamiens dans la chaîne de valeur mondiale et promouvoir la coopération au développement dans de nombreux domaines tels que l’économie numérique, le commerce électronique, la logistique et l’industrie, a-t-il ajouté.



Le chef adjoint de la Division du commerce extérieur dudit Département, Pham Tuân Anh, a fait savoir que Hô Chi Minh-Ville encourage des activités de formation des ressources humaines, de recherche et de développement (R&D), d’exportation….



Au premier trimestre, la ville a attiré 406,6 millions de dollars d’investissements directs étrangers, soit un recul de 40,1% en glissement annuel, dont 102,4 millions de dollars enregistrés par 127 nouveaux projets (-12,8%). Au 20 mars, elle comptait 10.533 projets en vigueur cumulant 52,89 milliards de dollars de capitaux enregistrés. –VNA