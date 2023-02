Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville Vo Van Hoan (droite) et Steve Craig, ministre des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse . Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Ho Chi Minh-Ville et la province canadienne de la Nouvelle-Écosse possèdent des potentiels et atouts pour renforcer la coopération au développement dans de nombreux domaines, notamment l’agriculture de hautes technologies, le commerce, les pêches et l’aquaculture.

Le vice-président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville,Vo Van Hoan, a fait cette déclaration lors d'une réception de Steve Craig, ministre des Pêches et de l’Aquaculture de la Nouvelle-Écosse actuellement en visite de travail à Ho Chi Minh-Ville, le 23 février.

Il a dit que l’année 2023 marque le 50e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Canada. Les deux pays ont fixé les domaines de coopération principaux dans les temps à venir, dont l’économie - le commerce - l’investissement, la sécurité - la défense, l’aide au développement, la résilience au changement climatique, la protection de l’environnement marin, les énergies propres et renouvelables, l’économie numérique, l’innovation, la croissance verte et durable, la formation de ressources humaines de qualité, a-t-il indiqué.

Soulignant que la relation économique entre la mégapole du Sud et le Canada n’est pas à la hauteur des liens entre les deux pays, il a exprimé son espoir que la visite de travail de la délégation de la Nouvelle-Écosse favoriseraient les activités de commerce, d’investissement et les chaînes d’approvisionnement entre les deux pays ainsi que les deux localités, en mettant l’accent sur les produits agricoles et alimentaires.

"Ho Chi Minh-Ville s’engage à toujours accompagner et à créer les meilleures conditions pour les entreprises étrangères investissant dans la ville, dont des investisseurs canadiens", a-t-il déclaré.

La délégation de la Nouvelle-Écosse est particulièrement impressionnée par le développement dynamique de Ho Chi Minh-Ville, a partagé Steve Craig, ajoutant que sa province souhaite promouvoir la coopération dans les domaines où les deux parties disposent de potentiels.

Selon lui, les dirigeants canadiens accordent de l’attention particulière à la coopération avec le Vietnam et les entreprises canadiennes recherchent également des opportunités d’investissement et d’affaires au Vietnam, en particulier dans le commerce des produits aquatiques et la gastronomie à Ho Chi Minh-Ville.

Les deux parties ont convenu de proposer des recherches conjointes et de mettre en œuvre les activités de coopération dans les domaines de l’agriculture, de la transformation alimentaire, de la gestion portuaire...

Le Canada est actuellement le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Amérique alors que le Vietnam est le plus grand partenaire commercial du Canada au sein de l’ASEAN.

Avec 119 projets totalisant un investissement d’environ 130 millions de dollars, le Canada se classe actuellement 22e parmi les 117 pays et territoires investissant à Ho Chi Minh-Ville. En 2022, le commerce bilatéral entre la ville et le Canada a atteint environ 633 millions de dollars, en hausse d’environ 30% en rythme annuel. -VNA