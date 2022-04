Le canal Nhieu Loc-Thi Nghe à Ho Chi Minh-Ville. Photo: nhandan.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Le Comité populaire municipal a approuvé le Programme de réduction de la pollution de Ho Chi Minh-Ville pour 2021-2030.

Dans le cadre de ce programme, Ho Chi Minh-Ville mettra en œuvre des groupes de mesures pour lutter contre la pollution et améliorer la qualité de l’environnement, intensifier sa capacité de résilience au changement climatique.

La ville renforcera le rôle des médias dans la sensibilisation à la protection de l'environnement et à la réponse au changement climatique. Elle cherchera également à perfectionner ses mécanismes et politiques pour attirer plus d'investissement dans le domaine de l'environnement.

La ville promouvra la coopération avec d’autres villes et provinces ainsi que des pays étrangers dans la gestion des ressources naturelles, le règlement des questions environnementales et l’adaptation au changement climatique.

Photo d'illustration : VNA

La mégapole du Sud renforcera l'amélioration de la compétence de gestion, le développement de la ressource humaine, investira dans les technologies vertes et encouragera l’application de technologies modernes dans la production, contribuant ainsi à la réduction des déchets.

Enfin, la ville mobiliera plus de 41.000 milliards de dongs pour investir dans la construction d’usines de traitement des eaux usées pour augmenter le taux d’eaux recyclées à 58% en 2025 et à 88,3% en 2030. -VNA