Le directeur par intérim du service municipal des Relations extérieures, a déclaré que la communauté étrangère et les Vietnamiens résidant à l’étranger étaient préoccupés par l'épidémie et avaient montré leur volonté d'aider la ville.La ville a reçu le soutien des consulats généraux du Japon, de Thaïlande et du Cambodge à Ho Chi Minh-Ville et des associations d'entreprises sud-coréennes et indiennes.Le 19 juillet, la ville a reçu un million de masques médicaux, 100.000 masques N95, 100 ventilateurs et 200.000 dollars en espèces du gouvernement royal du Cambodge.La ville a également travaillé en étroite collaboration avec des agences pour accélérer la fourniture des deux doses du vaccin anti-COVID-19 aux fonctionnaires consulaires et pour aider les personnes qui souhaitent retourner dans leur pays.- VNA