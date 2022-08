Au port de Cat Lai, Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA

Hanoï (VNA) – A partir du 1er août, Ho Chi Minh-Ville applique de nouvelles redevances d'infrastructure portuaire.



Pour certaines marchandises transportées vers et hors du port par voies navigables intérieures, les nouvelles redevances sont désormais inférieures de 50% à celles appliquées auparavant.



La ville exonère les redevances pour les marchandises importées servant directement à la sécurité et à la défense, les marchandises exportées ou importées au service de la sécurité sociale, du règlement des conséquences des catastrophes naturelles, des désastres et des épidémies. Les redevances pour les marchandises relevant de l'accord entre le Vietnam et le Cambodge sur le transport par voie navigable sont aussi exonérées.-VNA