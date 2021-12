Hanoi, 19 décembre (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a été classée sixième parmi les dix premières villes pour les expatriés en 2021, selon une enquête menée auprès de plus de 12.000 personnes interrogées par InterNations, une communauté d'expatriés en ligne comptant plus de 4 millions de membres dans le monde.

Hô Chi Minh-Ville a été classée sixième parmi les dix premières villes pour les expatriés en 2021. Photo ; Shutterstock

Les résultats proviennent du classement des villes d'expatriés 2021 d'InterNations, qui est basé sur l'enquête annuelle Expat Insider et est l'une des enquêtes les plus complètes sur la vie et le travail à l'étranger. Cette année, 12.420 expatriés y ont participé. Parmi les 10 premières destinations du classement Expat City Ranking 2021, les villes de la région Asie-Pacifique sont très bien représentées.

La capitale malaisienne Kuala Lumpur est en tête de la liste des 57 villes du monde. Sydney (quatrième), Singapour (cinquième) et Hô Chi Minh-Ville (sixième) figurent également sur la liste.

Hô Chi Minh-Ville a reçu l'approbation de la communauté des expatriés pour l'indice Urban Work Life. Jusqu'à 89 % étaient satisfaits de la vie en général et 84 % par le coût de la vie abordable. Les résidents étrangers dans la mégapole économique du Sud ont déclaré qu'il était facile de se faire des amis et ont apprécié l'équilibre travail-vie personnelle. De nombreux expatriés ont déclaré être satisfaits de la qualité des soins médicaux.-VNA