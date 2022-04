Le président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, Phan Van Mai, reçoit Ariadne Feo Labrada , nouvelle consule générale de Cuba à Hô Chi Minh Ville. Photo: sggp.org.vn

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Le membre du Comité central, secrétaire adjoint permanent du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville et président du Comité populaire municipal Phan Van Mai a reçu mercredi 6 avril la nouvelle consule générale de Cuba à Hô Chi Minh Ville, Ariadne Feo Labrada, à l’occasion de son nouveau mandat au Vietnam.

Il a déclaré se réjouir des bonnes relations traditionnelles et de la coopération intégrale entre le Vietnam et Cuba, affirmant que Hô Chi Minh-Ville attachait toujours une grande importance à ses relations avec Cuba et ferait de son mieux pour favoriser le développement continu des relations bilatérales.

Selon le responsable, Hô Chi Minh-Ville et le consulat général de Cuba doivent se coordonner plus étroitement dans les domaines de coopération tels que l’investissement, le commerce et le tourisme, et promouvoir la coopération dans les domaines de la santé, de l’éducation et de la formation des ressources humaines.

En ce qui concerne les échanges culturels et la diplomatie populaire, le président du Comité populaire municipal a affirmé que Hô Chi Minh-Ville est prête à accueillir et à soutenir des activités d’échanges culturels avec Cuba.

Remerciant les autorités de Hô Chi Minh-Ville pour la réception et les bons sentiments pour le pays et le peuple de Cuba, la consule générale Ariadne Feo Labrada s’est dit en accord total avec les propositions sur l’orientation de la coopération de Hô Chi Minh-Ville, tout en hautement appréciant le soutien enthousiaste des autorités et des organes de Hô Chi Minh-Ville dans le travail du consulat général de Cuba.

La diplomate cubaine a déclaré souhaiter travailler avec Hô Chi Minh-Ville pour accélérer le transfert de la technologie de production du vaccin Abdala dans le cadre de l’accord signé par des hauts dirigeants des deux pays. –VNA