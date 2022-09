Les Vietnamiens d'outre-mer ayant eu des contributions importantes à la lutte contre le COVID-19 à Hô Chi Minh-Ville reçoivent des satisfecit du Comité populaire municipal, lors de la conférence. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) – La mégapole du Sud compte actuellement plus de 3.000 entreprises de Viêt kiêu (Vietnamiens d’outre-mer), avec un capital de plus de 45.000 milliards de dôngs (près de 2 milliards de dollars), a-t-on appris d’une conférence organisée le 7 septembre par le Comité chargé des affaires liées aux Vietnamiens d'outre-mer de Hô Chi Minh-Ville.

Plus de 400 intellectuels vietnamiens à l’étranger sont revenus dans la ville pour un travail à long terme et près de 200 intellectuels ont participé à des coopérations de recherche dans de nombreux domaines économiques et technologiques.

Lors de la conférence, les organes compétents ont répondu à des questions de Viêt kiêu concernant l’acquisition de logements, les procédures de demande de citoyenneté vietnamienne, celles relatives à la résidence temporaire et permanente…

De nombreux Viêt kiêu ont affirmé leur volonté de continuer à contribuer au développement national et à l’intégration à l’économie mondiale du pays. -VNA