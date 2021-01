Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs internationaux, plus de 15,8 millions de touristes nationaux, soit une chute de 85% et 47% respectivement sur la même période en 2019.

En 2020, le chiffre d'affaires total du tourisme à Hô Chi Minh Ville a atteint 84,512 milliards de dongs, soit environ 57% du plan annuel, en baisse de près de 40% sur un an. La ville a accueilli plus de 1,3 million de visiteurs internationaux, plus de 15,8 millions de touristes nationaux, soit une chute de 85% et 47% respectivement sur la même période en 2019.



Le secteur tourisme de la mégapole du Sud a lancé deux campagnes de relance en juin et octobre. Celle d’octobre, avec le message «Les gens de Hô-Chi-Minh-Ville visitent Hô-Chi-Minh-Ville», a vu la participation de près de 100 entreprises touristiques, proposant près de 200 programmes avec des remises de 10% à 50%, visant à encourager les habitants comme les entreprises à donner la priorité à l'utilisation de services touristiques locaux sûrs.



M. Ha Van Sieu, directeur général adjoint de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam a suggéré au secteur touristique de Hô Chi Minh-Ville d’être créatif et d’appliquer des mesures touristiques sûres en 2021, d’accélérer la connexion entre les localités pour développer le tourisme intérieur. En outre, l'industrie du tourisme de la ville devra continuer à accélérer son processus de restructuration.



«Après les crises, c'est l'occasion de repenser, de restructurer et de se renouveler. Il faut structurer du marché au produit pour formater une nouvelle structure, offrir des opportunités pour Hô Chi Minh-Ville», a déclaré M. Ha Van Sieu. -CPV/VNA