Le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai. Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Les autorités de Ho Chi Minh-Ville s’efforcent toujours d’améliorer le climat d'investissement local et de créer des conditions favorables pour que les entreprises étrangères, dont celles de la République de Corée, puissent y faire des affaires à long terme de manière stable et efficace.



C’est ce qu’a déclaré le président du Comité populaire municipal, Phan Van Mai, lors d'une conférence entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et des entreprises sud-coréennes le 16 août.



L'événement, organisé conjointement par le Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh-Ville (ITPC) et le consulat général de République de Corée à Ho Chi Minh-Ville, visait à éliminer les difficultés et les obstacles pour les investisseurs sud-coréens.

La conférence entre les dirigeants de Ho Chi Minh-Ville et des entreprises sud-coréennes le 16 août. Photo: VNA



Lors de la conférence, Hô Chi Minh-Ville a également fait part de projets appelant à des investissements sur son sol en 2023. Elle a en outre présenté des orientations pour attirer des capitaux et améliorer le climat d’investissement dans les temps à venir.



A cette occasion, les deux parties ont discuté des orientations de la coopération au développement entre Hô Chi Minh-Ville et la République de Corée dans le domaine des startup et de l'innovation.-VNA