Un expert prend la parole lors de la conférence.



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Le 4 décembre, le Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, en coordination avec le Service des Transports et plusieurs autres organes locaux, a organisé une conférence sur la mise en oeuvre du plan de développement des produits du tourisme fluvial de la mégapole du Sud pour la période 2023-2025.



Hô Chi Minh-Ville dispose d'un réseau de transport fluvial assez développé, d’une longueur totale d’environ 913 km. Le Service municipal des transports s'est coordonné avec les agences et unités compétentes pour examiner et classifier les quais de voie navigable intérieure, et identifier 457 sites d'investissement pour la construction de quais de voie navigable intérieure au cours de la période 2023-2030.



Bui Thi Ngoc Hieu, directrice adjointe du Service du Tourisme de Hô Chi Minh-Ville, a estimé que l'exploitation et le développement du tourisme fluvial n’étaient pas encore à la mesure du potentiel de la ville. Les Service du Tourisme, des Transports, de la Planification et de l'Architecture et d’autres unités compétentes cherchent à accélérer le développement du tourisme fluvial et à mieux exploiter le fleuve Saigon, contribuant ainsi au développement socio-économique de la ville dans les temps à venir.-VNA