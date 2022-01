Photo d'illustration : VNA



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Afin de contrôler activement le nouveau variant Omicron, le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville a publié un document sur le processus de surveillance et de gestion de l'isolement médical des arrivées sur le territoire vietnamien, conformément à la directive du Premier ministre dans la dépêche officielle No 9406/CD-VPCP publiée le 23 décembre 2021 par le Bureau du gouvernement.

Le processus de surveillance et de gestion comprend cinq étapes.

La première étape : Les arrivées de l’étranger enregistrent un QR code personnel en utilisant l'application PC-COVID ou en accédant au portail de COVID-19 de Ho Chi Minh-Ville à l'adresse https://antoan-covid .tphcm.gov.vn.

La deuxième étape : Les arrivées doivent être testées pour le dépistage du SARS-CoV-2 à leur entrée sur le territoire vietnamien. Si le test est positif, l’immigrant sera immédiatement isolé et transféré à l'hôpital.

La troisième étape : Les arrivées doivent se conformer strictement à la réglementation 5K en déplaçant vers le lieu de résidence.

La quatrième étape : Les arrivées doivent faire tous les jours leur déclaration médicale.

La cinquième étape : Prélever des échantillons de test RT-PCR pour les arrivées pendant leur période d'isolement médical sur le lieu de résidence. Si le test est négatif, ils continueront à surveiller leur santé jusqu'à la fin du 14e jour à compter de la date d'entrée, et si le test est positif, ils doivent immédiatement être transférés à l'hôpital.

Lors du premier jour d'application du nouveau processus de gestion et de surveillance de l'isolement médical, les étapes du processus se sont déroulées en douceur, assurant un contrôle serré sans causer l'encombrement et la congestion dans les lieux d’accueil.



Ce dimanche, l'aéroport de Tan Son Nhat a accueilli deux vols en provenance de Taïwan, Chine et de Thaïlande avec un total de 63 passagers. Tous les passagers et membres d'équipage étaient négatifs pour le SARS-CoV-2 et ont reçu l'ordre de quitter l'aéroport en toute sécurité. -VNA