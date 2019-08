Panorama de la rencontre. Photo: VNA



Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville souhaite promouvoir sa coopération avec Singapour dans divers domaines, notamment les infrastructures et l’environnement, a déclaré le 2 août le vice-président du Comité populaire municipal, Vo Van Hoan.

Ho Chi Minh-Ville est une grande ville en pleine croissance et confrontée à de nombreux défis, en particulier en matière d’infrastructures, a-t-il souligné, en recevant Kow Juan Tiang, directeur adjoint de l’Infrastructure Asia de Singapour.

La ville a annoncé une liste d’appel à l’investissement qui comprend 210 projets d’une valeur totale de 53,8 milliards de dollars dans divers domaines tels que les transports, l'agriculture, le commerce, les services, l’éducation, la santé, la culture, les sports, le tourisme et le divertissement.

En outre, les autorités municipales ont appelé à l’investissement dans le traitement des eaux usées et des déchets solides.

La ville a besoin de technologies nouvelles et modernes dans le traitement des déchets et des eaux usées, a indiqué Vo Van Hoan.

Affirmant la bonne coopération entre Singapour et Ho Chi Minh-Ville, Kow Juan Tiang a déclaré que son pays était capable de contribuer à la mise en œuvre de projets de développement d’infrastructures à Hô Chi Minh-Ville.

Dans le domaine de l'environnement, Singapour est disposé à coopérer et à partager ses expériences avec Ho Chi Minh-Ville et à l’aider à évaluer les capacités et à attirer des investisseurs, a-t-il souligné. -VNA