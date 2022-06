Vue du Forum des entreprises Vietnam-Europe à Hô Chi Minh-Ville, le 30 juin. Photo : VNA

Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Hô Chi Minh-Ville appelle à investir dans 197 projets dans dix domaines clés, notamment le développement des infrastructures, l’agriculture, l’industrie, le commerce et les services, la santé, le tourisme, l’éducation et le logement, a déclaré jeudi 30 juin un responsable au Forum des entreprise Vietnam-Europe dans la mégapole du Sud.



Dao Minh Chanh, directeur adjoint du département municipal du plan et de l’investissement, a déclaré que les pays de l’UE investissent dans 2.724 projets dans la mégapole du Sud, principalement dans les domaines de la fabrication et de la transformation, de la vente au détail et en gros, de la réparation et de l’entretien des moteurs et des automobiles, et de l’information et communications. D’une valeur totale de 7,69 milliards de dollars, ils représentent 10,27% des IDE dans la ville.

Hô Chi Minh-Ville a constamment amélioré son environnement des affaires et adopté diverses incitations pour encourager davantage d’IDE, a-t-il indiqué, ajoutant que parmi les incitations figurent notamment des réductions de l’impôt sur les sociétés, des droits d’importation et d’exportation et des loyers fonciers.

Vo Van Hoan, vice-président du comité populaire municipal, a souligné l’importance de l’Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA) qui est entré en vigueur, affirmant qu’il a apporté des avantages considérables et équilibrés aux deux parties et qu’il y a une énorme opportunité pour le Vietnam et l’UE d’intensifier leur coopération économique bilatérale.

Avec le soutien technique et financier de l’UE, de nombreux projets dans les transports urbains, l’agriculture, l’adaptation aux changements climatiques et autres ont été mis en œuvre à Hô Chi Minh-Ville, contribuant au développement de la ville et du Vietnam dans son ensemble, a noté le responsable.

Philipp Rosler, chef de la délégation commerciale de l’UE, a loué le Vietnam pour sa croissance robuste, notant qu’il y a eu un énorme volume de recherche d’informations et d’opportunités dans le commerce et l’investissement au Vietnam de la part des entreprises européennes.

Les entreprises de l’UE sont particulièrement intéressées par les projets de production, de R&D et d’innovation à Hô Chi Minh-Ville, qui non seulement aideront les deux parties à tirer le meilleur parti de l’EVFTA, mais donneront également aux entreprises de l’UE l’accès à d’autres marchés majeurs en Asie du Sud-Est et en Asie, a-t-il ajouté. – VNA