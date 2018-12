Conférence de presse pour présenter l’exposition Paper Vietnam 2019, le 20 décembre à Hô Chi Minh-Ville. Photo: VNA/CVN



Ho Chi Minh-Ville (VNA) - La 8e exposition internationale sur l'industrie du papier et de la pâte à papier du Vietnam (Paper Vietnam 2019) se tiendra du 26 au 28 juin 2019 au Centre des foires et expositions de Sài Gon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville.L'événement, qui sera organisé conjointement par la Compagnie des services de publicité et d’exposition Minh Vi (VEAS) et le Centre national des produits chimiques de la Chine (CNCIC), a été présenté le 20 décembre à Hô Chi Minh-Ville lors d’une conférence de presse.Selon les organisateurs, Paper Vietnam 2019 devrait accueillir près de 100 exposants de 30 pays. Environ 3.000 professionnels sont attendus. Cette édition permettra aux entreprises dé découvrir des produits et technologies de pointe dans l’industrie du papier, de cerner les tendances du marché, de développer leurs affaires et de trouver des partenaires.L'exposition comportera des séminaires et un programme de rencontre directe entre entreprises. Lors de ce programme de rencontre B2B, les organisateurs aideront les entreprises à trouver des partenaires. "China Brand Show", le pavillon des entreprises chinoises, organisé par le Département du développement du commerce (ministère du Commerce de la Chine), sera un des points remarquable de l’exposition. Des produits et technologies qui traitent des "produits chimiques verts" dans l'industrie du papier seront présentés ici.Placé sous les auspices du ministère de l'Industrie et du Commerce du Vietnam, de l'Association des pâtes et papiers du Vietnam (VPPA), de l’Association indienne des usines de papier recyclé et agricole (IARPMA) et du ministère chinois du Commerce (MOFCOM), Paper Vietnam 2019 favorisera la connectivité entre entreprises et l’échange de technologies entre sociétés vietnamiennes et étrangères.Forte croissance de l'industrie papetière vietnamienneSelon le ministère de l'Industrie et du Commerce, l'industrie papetière vietnamienne compte actuellement 300 entreprises, dont une vingtaine d’une capacité de production de plus de 100.000 tonnes par an. Le taux de croissance de cette industrie ces dernières années est très élevé. Entre 2015 et 2018, ce secteur a connu une augmentation de 29,7% pour la capacité de production, de 10,5% pour la consommation, de 22,5% pour la production, de 6,6% pour les importations et de 79,3% pour les exportations.Selon un rapport de l'Association des pâtes et papiers du Vietnam, la capacité de production de l'industrie papetière du Vietnam a augmenté de 23% en 2018 par rapport à 2017, dont 27% dans le secteur de l'emballage. La production de papier au Vietnam en 2018 a également augmenté de 27% par rapport à 2017.La forte croissance de l'économie vietnamienne ces prochaines années, de 6,8 à 7% par an selon les prévisions, soutiendra le développement de l'industrie papetière. On prévoit en effet que d'ici 2025, le taux de croissance moyen de cet industrie sera de 9 à 10% par an. Surtout, la demande de papier d'emballage de haute qualité pour l'électronique, les vêtements, le cuir et les chaussures, l'agroalimentaire, les fruits de mer, les meubles… va connaître une forte croissance dans les années à venir. - CVN/VNA