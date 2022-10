Les croisiéristes du navire Le Laperouse au port de Saigon. Photo : CVN



Hanoï (VNA) - Selon le Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, la Compagnie touristique Tân Hông - Viet Excursions a accueilli près d’une centaine de visiteurs français venus à bord du navire Le Laperouse, qui a accosté au port de Saigon dans le 4e arrondissement. Les dirigeants du tourisme de la ville ont accueilli et offert des fleurs et des cadeaux à ce premier groupe international de croisiéristes.



Il s'agit du premier groupe de touristes croisiéristes à accoster au port de Saïgon après près de trois ans de suspension des activités en raison de l'épidémie de COVID-19. Bien que le nombre de croisiéristes soit peu nombreux, cela montre la reprise de l'industrie touristique mondiale, en particulier du segment du marché touristique haut de gamme.

Le navire de luxe Le Laperouse des croisières Ponant (France) avait à son bord près de 100 touristes internationaux venant des États-Unis, de France, d'Allemagne, du Canada, de Belgique et de Suisse. Ce navire de croisière, au départ d'Indonésie, est passé par Singapour avant d’arriver au Vietnam.

Le groupe de touristes internationaux séjournera à Hô Chi Minh-Ville pendant trois jours et visitera des attractions touristiques célèbres de cette localité telles que le quai Nhà Rông, le palais de la réunification, la cathédrale Notre-Dame, la Poste centrale de Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi et se délectera de la gastronomie vietnamienne.

Forme de tourisme à fort potentiel

Selon le directeur adjoint du Service du tourisme de Hô Chi Minh-Ville, Lê Truong Hiên Hoà, les croisiéristes sont l'un des sujets clés du tourisme de la localité. Au cours des dernières années, l'industrie touristique de la ville a connu des développements positifs et obtenu de nombreux résultats positifs, attirant de plus en plus de touristes internationaux, dont le nombre de croisiéristes occupe une place de plus en plus importante.

Hô Chi Minh-Ville est devenue une destination familière et attrayante dans les itinéraires de voyage des principales compagnies maritimes internationales telles que Royal Caribbean Cruise Line Group, Princess Cruises, Costa Cruises ou Viking Cruise. La ville a également déterminé que le tourisme de croisière sera de plus en plus important à l'avenir, attirant un grand nombre de touristes internationaux.

Pour accueillir un maximum de croisiéristes, le secteur touristique de la ville est prêt à fournir des services de restauration, de loisir et de shopping. En outre, le Service municipal du tourisme se coordonne également avec les autres acteurs concernées pour assurer le meilleur service aux touristes pendant leur séjour, y compris la découverte de la vie nocturne de Hô Chi Minh Ville.





Le Laperouse sur la rivière Saigon. Photo : CVN



Actuellement, Hô Chi Minh-Ville compte six entreprises qui exploitent le marché dit “inbound” par les navires de croisières. En plus des entreprises telles que: la compagnie du voyage et des services de Saigontourist, la compagnie touristique Tân Hông - Viet Excursions, Destination Asia Vietnam Company, la compagnie de Thai Binh Asia Vietnam (Intercruises), deux entreprises viennent de rejoindre le secteur du tourisme de croisière : la compagnie Vietravel Company et la sarl ICS Vietnam.

De nombreux tours en perspective

Les nombreux programmes d'une demi-journée ou d’une journée complète de découverte de la ville sont très appréciés par des touristes étrangers, tels que: visite des célèbres attractions touristiques de la ville (musée d'histoire, musée des vestiges de la guerre, marché Bên Thành); découverte du quartier chinois (Chinatown) dans le 5e arrondissement, visite de la mangrove de Can Gio ou des tunnels de Cu Chi, visite des marchés traditionnels du 1er et 4e arrondissement; visite à pied dans le 1er arrondissement en 90 minutes (rues Dông Khoi - Nguyên Huê - Lê Duân - Cathédrale Notre Dame et Poste centrale).

Certains produits touristiques attirent également les touristes tels que le programme artistique "A Ô Show", ou celui des marionnettes sur l'eau Rông Vang; et bien sûr les nombreux lieux de shopping de la ville. En outre, les agences de voyages exploitent également des circuits de découverte de la ville de Vung Tàu, représentant 15 à 20 % du nombre total de visiteurs.

Le tourisme de croisière est un type particulier de tourisme apportant des revenus élevés. Il nécessite donc également une capacité de service élevée des agences de voyages. Le système d'enregistrement de l'immigration au Vietnam est considéré comme le plus simple de la région et d'Asie, car on n’a qu’une carte d'embarquement (fournie par les compagnies maritimes), puis confirmée et tamponnée par la police des frontières pour que les visiteurs puissent commencer leurs visites.

Selon les statistiques des six entreprises exploitant le marché du tourisme de croisière, le nombre de visiteurs au Vietnam se concentre sur la période de novembre à avril (saison hivernale). Dans cette période, 70% des croisiéristes ont accosté au port de Phu My dans la province de Bà Ria-Vung Tàu, et ont visité Hô Chi Minh-Ville. Le Département de l'immigration a mis en place des procédures frontalières électroniques dans les ports maritimes et contrôle les étrangers entrant et sortant avec des visas électroniques (e-visas).

L'industrie touristique de la ville continue de rechercher les politiques les plus favorables pour accueillir les groupes de croisiéristes, dans l'espoir d'apporter une grande contribution à la réalisation de l'objectif du secteur touristique en 2022 et pour les années suivantes. Cela contribuera à relancer le développement touristique et économique à Hô Chi Minh-Ville le plus rapidement possible. - CVN/VNA