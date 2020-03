Le marché de Ben Thanh, à Ho Chi Minh-Ville. Photo: Internet

Hô Chi Minh-Ville (VNA) – En février dernier, Hô Chi Minh-Ville a accueilli plus de 1,18 millions de touristes, soit une baisse de 21,71% en variation annuelle, selon de Service municipal du Tourisme. Sur ce total, le nombre de touristes étrangers a atteint 346.650, soit un recul de 52% sur un an.

La chute du nombre de touristes est fortement liée à l'épidémie de COVID-19.

Les recettes touristiques de la mégapole du Sud étaient estimées à 21.127 milliards de dôngs (907 millions de dollars).

Selon Bui Ta Hoang Vu, directeur du Service municipal du Tourisme, son organisme s'efforcait constamment de diffuser des informations sur la prévention et le contrôle du COVID-19 auprès des résidents locaux et visiteurs domestiques et étrangers.

Le Service municipal évaluera l'impact de l'épidémie de COVID-19 sur les activités des entreprises touristiques afin d'élaborer des solutions pour réduire des conséquences sur le secteur du tourisme.

La ville compte actuellement 1.517 entreprises opérant dans le secteur de voyage.

Hô Chi Minh-Ville ambitionne d’accueillir 10 millions de touristes étrangers et 35 millions de touristes vietnamiens en 2020. –VNA