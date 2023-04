Ho Chi Minh-Ville (VNA) – Un séminaire sur la technologie et les ressources financières pour les projets d’incinération des déchets en énergie électrique afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre s'est tenu mardi 11 avril à Ho Chi Minh-Ville. Un événement organisé par le Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement, le Service de l’Industrie et du Commerce et l’Agence américaine pour le développement international ( USAID ).Afin de protéger l’environnement, de profiter des sources d’énergie provenant de déchets ménagers et de réaliser les engagements du Vietnam de zéro émission nette d’ici 2050 pris à la COP26, Ho Chi Minh-Ville, en coordination avec l’USAID, a mis en œuvre un projet dans le but de soutenir et de promouvoir le développement des énergies renouvelables, a informé la directrice du Service municipal des Ressources naturelles et de l’Environnement, Nguyen Thi Thanh My.Ho Chi Minh-Ville s’est fixé pour objectif d’atteindre 80% le taux de traitement des déchets ménagers par de nouvelles technologies d’ici 2025 et 100% d’ici 2030, a-t-elle précisé.Lors du séminaire, le directeur adjoint de l’Institut de technologie tropicale et de protection de l’environnement, Le Van Tam, a suggéré au gouvernement de mettre en place des mécanismes et politiques pour développer les technologies d’incinération des déchets en énergie électrique, tels que planification, investissement, prix d’achat de l’électricité, règlements techniques, normes technico-économiques sur la collecte, le transport, le traitement et le tri des déchets solides.En même temps, les délégués ont demandé aux autorités concernées de modifier les documents juridiques, les processus et les procédures afin de constituer des sources de prêts en soutien direct aux investissements pour l’incinération des déchets en énergie électrique. -VNA