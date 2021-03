Des visiteurs dans l'Espace de création et d’expériences de transformation numérique de Ho Chi Minh-Ville , le 12 octobre 2020. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - L'accélération de la transformation numérique des agences d'État vise à augmenter l'efficacité et l'efficience de l'appareil administratif et la qualité des service publics.

C'est l'objectif que s'est fixé le Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville dans le cadre du plan d'application des technologies de l'information dans les opérations des organes publics, de développement de l'administration numérique et d'assurance de la cybersécurité pour la période 2021-2025.

La ville se concentre sur le développement des infrastructures numériques pour servir les agences de l'État de manière concentrée et harmonieuse, sur la création de données ouvertes pour faciliter l'accès et l'utilisation, l'amélioration de la transparence pour s’orienter vers un gouvernement, une économie et une société numériques, et sur l'assurance de la cybersécurité.

Ho Chi Minh-Ville s'efforce de figurer parmi les cinq localités leader en matière de développement de l'administration numérique, et dans le top 3 au Vietnam en termes de technologies de l’information (IDI) et de cybersécurité (GCI).

Elle se concentre également sur la mise en œuvre de services publics pour tous les personnes et entreprises et sur le renforcement de l'interaction entre l'administration, les citoyens et les entreprises, tout en promouvant des idées novatrices, appliquant la technologie numérique dans le règlement des questions des citoyens, et améliorant le degré de satisfaction des individus et organisations vis-à-vis des activités de l'administration municipale. -VNA