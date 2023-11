Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Pendant la période du 1er janvier au 20 novembre, Hô Chi Minh-Ville est arrivée en tête du pays en termes de nouveaux projets d’IDE (38%), de projets ajustés (25,3%), et d’apports en capital et achats d’actions (66,6%), selon l’Agence des investissements étrangers (FIA) du ministère du Plan et de l’Investissement.



Les investissements étrangers enregistrés dans la mégapole du Sud pendant cette période a atteint plus de 3,08 milliards de dollars, représentant 10,7% du montant total de l’ensemble du pays, selon la FIA (Foreign Investment Agency).

Hô Chi Minh-Ville à la première place nationale en termes de nombre de nouveaux projets d’IDE. Photo: VNA



Selon les calculs cumulatifs jusqu’au 20 novembre, le pays comptait 38.844 projets validés, d’un montant enregistré de près de 462,4 milliards de dollars. Les capitaux réalisés étaient estimés à 294,2 milliards de dollars.



Les investisseurs étrangers ont versé leurs fonds dans 56 provinces et grandes villes du pays en onze mois. Avec 3,11 milliards de dollars d’IDE, Quang Ninh a occupé la première place nationale en termes de montant de capitaux, suivie de Ho Chi Minh-Ville (3,08 milliards), Hai Phong (2,8 milliards), Bac Giang (2,7 milliards) et Hanoï (2,6 milliards). -VNA