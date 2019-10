Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Au cours des neuf premiers mois de 2019, le volume de devises étrangères transférées par les Viêt kiêu (Vietnamien résidant à l'étranger) à Hô Chi Minh-Ville est estimé à 3,8 milliards de dollars, soit une hausse de 7% en glissement annuel ; et devrait atteindre 5 milliards de dollars pour toute l’année.

Cette information a été donnée lors d'une réunion entre hommes d’affaires Viêt kiêu et entreprises de Ho Chi Minh-Ville, organisée le 9 octobre dans la mégapole du Sud par le Comité municipal chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger.

Lors de cet événement, le président du Comité municipal chargé des Vietnamiens résidant à l’étranger, Phung Cong Dung, a déclaré que les hommes d’affaires Viêt kiêu et entreprises de Ho Chi Minh-Ville avaient beaucoup contribué au développement de la ville.

Les hommes d’affaires Viêt kiêu offrent non seulement des devises étrangères mais également un réseau d'informations permettant aux entreprises nationales de promouvoir leurs investissements et activités à l'étranger, a-t-il ajouté.



Pham Thiet Hoa, directeur du Centre de promotion du commerce et de l'investissement de Ho Chi Minh- Ville, a annoncé que la ville souhaitait toujours inviter les investisseurs nationaux et étrangers, notamment les entreprises vietnamiennes à l'étranger, à investir dans la mégapole du Sud, avant de promettre de leur créer des conditions favorables à cette fin.