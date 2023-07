Des touristes visitent Ho Chi Minh-Ville en bus à impériale. Photo: tphcm.chinhphu.vn

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Selon de nombreuses agences de voyages à Ho Chi Minh-Ville, les clients accordent de plus en plus d'attention aux voyages en été et les considèrent comme une occasion de partir en famille.



Une enquête rapide montre que 85 % des clients choisissent de partir en vacances d'été avec leur famille, dont plus de 30 % choisissent en groupe familial de trois générations (grands-parents, parents et enfants).



Selon Nguyen Thanh Luu, vice-directeur général exécutif de Saigontourist, sa compagnie propose des destinations dans différentes régions telles que Hauts Plateaux du Centre, Nord-Est, Nord-Ouest, Centre, Sud... Les clients peuvent également choisir de longs voyages qui leur permettent de découvrir à la fois des montagnes et des plages.



La tendance montre que les circuits intérieurs continuent d'être le premier choix des touristes en raison des procédures simples, des coûts raisonnables et des nouveautés...



Pour répondre aux besoins des clients, en particulier de tous les membres d’une famille, un certain nombre de voyagistes à Ho Chi Minh-Ville incluent différentes destinations dans un circuit.



Le prix du voyage est toujours une préoccupation pour de nombreux clients car le budget augmente considérablement lorsque toute la famille participe. Les agences de voyages de la mégapole du Sud ont travaillé tôt avec leurs partenaires pour fournir des services de qualité et professionnels à des coûts raisonnables.



Actuellement, pour attirer les touristes, les destinations à Ho Chi Minh-Ville ne cessent de s’efforcer d’améliorer leurs services et d’en lancer de nouveaux.

Des étrangers visitent la rue du livre de Ho Chi Minh-Ville. Photo: VNA





Les visiteurs ne peuvent pas manquer une visite en bus à impériale, avec des horaires flexibles.

Une visite à Cu Chi répond aux besoins d'un groupe de jeunes ou d'une famille qui souhaite que les enfants s'amusent en apprenant l'histoire.



Situés à environ 70 km au nord-ouest de Hô Chi Minh-Ville, les tunnels de Cu Chi témoignent de l’ingéniosité et des capacités de résilience des Vietnamiens durant la guerre anti-américaine (1954-1975).



Pendant les années de guerre, Cu Chi, un des cinq districts suburbains de Hô Chi Minh-Ville (ancienne Saïgon), était surnommé la "région d’airain". Son réseau de tunnels était un vrai village souterrain, de 250 km de long sur trois niveaux à moins 3, moins 6 et moins 12 m sous la surface.



Les tunnels abritaient non seulement des milliers de combattants mais aussi une logistique compliquée composée de tranchées, de bunkers, de pièges, d’abris anti-bombes et d’un système de ventilation incroyable. Ils furent utilisés pour lancer des campagnes contre l'ennemi. Ils sont désormais une destination très appréciée des touristes, vietnamiens comme étrangers.



Le lieu a été reconnu site national spécial en décembre 2015, en raison de ses valeurs tant historiques, culturelles, scientifiques, esthétiques que récréatives.



Les touristes gourmands venant à Ho Chi Minh-Ville cet été trouveront facilement des plats de nombreux pays dans les rues gastronomiques de certains quartiers...-VNA