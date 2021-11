Le stupa de Yên Hoà se dresse dans le village éponyme de la province de Nghê An (Centre). Photo : TT/CVN

Hanoï (VNA) - Le stupa du village de Yên Hoà dans la province de Nghê An (Centre) est un vestige précieux de l’architecture du bouddhisme Hinayana, arrivé au Vietnam depuis la Thaïlande au VIIe siècle. Les habitants locaux attendent une rénovation avant qu’il ne soit trop tard.



Situé dans le village de Yên Hoà, commune de My Ly, district montagneux de Ky Son, le stupa de Yên Hoà, haut de 30 m, s’élève comme une épée pointant vers le ciel.



Le corps principal de ce stupa est un pilier carré en brique mesurant 5 m de côté et son sommet se compose de plusieurs étages. Bien qu’elle présente une architecture unique et des motifs complexes, la majeure partie de la façade tombe aujourd’hui en ruines, mettant à nu les briques. Le stupa est également recouvert de mousses et d’herbes folles.



À côté, se dresse un arbre Bodhi, aussi haut que le stupa. Les habitants locaux ont construit un petit temple à côté de l’arbre et placé deux statuettes de Bouddha d’environ 15 cm de haut. De plus grandes statues sont présentes à l’intérieur du stupa. Les habitants des douze villages de la commune de My Ly considèrent le stupa ainsi que les statues comme un trésor sacré.



Le seul stupa encore debout



Dans le passé, la commune de My Ly avait un petit ensemble de stupas, a informé un responsable du Comité populaire de My Ly. En dehors de celui de Yên Hoà, il y en avait trois autres plus petits dans les villages de Xiêng Trên, Xiêng Tam et Hoà Ly. Mais ces trois-là se sont effondrés et leurs derniers vestiges ont complètement disparu. Celui de Yên Hoà est aussi fortement dégradé et penche même depuis quelques années après qu’une forte tempête ait endommagé sa base.