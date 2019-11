Ho Chi Minh-Ville. Photo: divui



Hanoï (VNA) - Selon le Service municipal du tourisme, Ho Chi Minh-Ville est actuellement la destination touristique la plus attrayante du Vietnam, contribuant à environ 25% du PIB total du tourisme national en 2018.Entre janvier et septembre 2019, la mégapole du Sud a attiré plus de 6,2 millions de visiteurs ( 14,3%). Ces chiffres montrent que les efforts de promotion du tourisme de la ville ont porté leurs fruits.Depuis le début de l'année, le secteur du tourisme de la ville a mené de nombreuses activités de promotion du tourisme telles que programme de stimulation touristique, fête du tourisme, festival des plats délicieux du monde en 2019...En 2019, Ho Chi Minh-Ville vise plus de 40 millions de visiteurs et 150.000 milliards de dongs ( 10%) de recettes, dont 8,5 millions d’étrangers. Pour y parvenir, en plus du programme de promotion touristique, la ville applique activement les technologies de l’information dans la gestion, la recherche, le traitement de documents. En outre, elle a mis sur pied 4 stations d’information et de soutien aux touristes : au parc 23/9, au quai de Bach Dang, à la gare de Saïgon et au palais de la Réunification.Ho Chi Minh-Ville s’efforce de mener à bien son plan d’attraction touristique de 2019 ainsi que sa stratégie de développement du tourisme à l’horizon 2030 en vue d’un développement durable de «l’industrie sans fumée». - CPV/VNA