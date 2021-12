Photo: VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) - Ho Chi Minh-Ville prévoit de donner des injections supplémentaires et de rappel de vaccin contre le COVID-19 à ses habitants à partir du 10 décembre, selon un document soumis par le Service municipal de la Santé au Comité populaire municipal pour approbation.

Des injections supplémentaires seront d'abord destinées aux adultes de 18 ans et plus qui ont été complètement vaccinés avec la dernière injection administrée au moins 28 jours et sont immunodéprimés. La priorité sera donnée aux plus de 50 ans.

La ville administrera les injections de rappel aux personnes âgées de 18 ans et plus qui ont été entièrement vaccinées ou qui ont reçu une injection supplémentaire au moins six mois. La priorité sera donnée aux plus de 50 ans, à celles qui souffrent de problèmes de santé sous-jacents, aux personnes nécessitant des soins de longue durée dans les établissements de santé et au personnel médical, en particulier ceux directement impliqués dans la collecte d'échantillons pour les tests et le traitement des patients de COVID-19.

Les vaccins utilisés seront les vaccins approuvés par le ministère de la Santé.

Au 5 décembre, plus de 7,92 millions de personnes à Ho Chi Minh-Ville avaient été vaccinées, dont près de 6,82 millions avaient reçu les deux doses.

Pendant ce temps, Hanoï a administré des doses de vaccins anti-COVID-19 à ce jour à près de 6,2 millions de personnes, soit 94,2% des 18 ans et plus. Sur le total, plus de 5,5 millions de personnes dans la capitale ont été complètement vaccinées.-VNA