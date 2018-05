Hô Chi Minh-Ville (VNA) - Selon le Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, lors des 4 premiers mois de l’année, les exportations municipales sont estimées à 11,85 milliards de dollars, y compris pétrole brut, soit une progression de 9,7% en un an.

Au port de Cat Lai, à Hô Chi Minh-Ville. Photo: Baohaiquan



Les exportations de certains produits ont connu une forte croissance tels que riz, +31,5%; fruits, +27,5%; machines-outils et pièces de rechange, +17,3%. Parmi les principaux marché à l’export figurent Hong Kong (Chine), +34,5%; la Thaïlande, +23,1%; l'Australie, +20,3%; Taïwan (Chine), +79,3%; l'Indonésie, +60,8%...



En outre, les importations municipales se sont chiffrées à 14,7 milliards de dollars, +13,6%, essentiellement machines-outils et pièces de rechange, +22,2%; produits métaux, +20,5%.



Le secteur du commerce a continué de croître en 4 mois. Le total des ventes au détail de biens et services a augmenté plus qu’à la même période de l’an passé, avec 338.939,4 milliards de dongs (+12,1%), contribuant de manière significative à la croissance économique de la ville. L'indice de développement industriel a connu une hausse de 6,07%.



Les quatre grandes industries que sont mécanique, électronique, chimie - caoutchouc - plastique et agroalimentaire, continuent d'élargir leurs marchés, d'investir dans la modernisation de leurs équipements, d'améliorer la qualité et la compétitivité de leurs produits, avec une croissance estimée à 7,29%,



En particulier, le secteur de l’électronique et des technologies de l’information de la ville a augmenté de 13,61%. Il est intéressé par investir dans le développement via les projets de groupes économiques mondiaux en matière de semi-conducteurs, de puces électroniques, de cartes électroniques... -CPV/VNA