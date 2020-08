Le port du masque est obligatoire dans les lieux publics à Ho Chi Minh-Ville. Photo: ncov.moh.gov.vn



Ho Chi Minh-Ville (VNA) – A partir du 5 août, à Ho Chi Minh-Ville, les personnes qui ne portent pas de masque dans les lieux publics devront payer une amende.

C’est ce qu’a affirmé Nguyen Thanh Phong, président du Comité populaire de Ho Chi Minh-Ville, lors d’une réunion du Comité municipal de pilotage de prévention et de lutte contre l’épidémie de COVID-19 tenue le 3 août.

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité municipal du Parti Nguyen Thien Nhan a affirmé que la ville devrait contrôler strictement les sources de contamination et arrêter les entrées illégales dans la ville.

Il a également exhorté de promouvoir la communication sur la prévention de l’épidémie, de porter obligatoirement de masques dans les lieux publics, et de mettre en quarantaine des personnes revenant des zones épidémiques. Il a encouragé les habitants à informer les organes compétents des personnes étrangères entrant illégalement à la ville.



Le secrétaire du Comité municipal du Parti a demandé aux services et secteurs de mettre en œuvre un code de sécurité dans divers domaines, de ne pas se rassembler à plus de 30 personnes en dehors des bureaux de travail, des écoles et des hôpitaux.



Le secteur de la santé doit préparer les plans de quarantaine pour 10.000 personnes et de traitement pour 50 cas, a-t-il souligné.



Le président du Comité populaire municipal Nguyen Thanh Phong a demandé aux services, secteurs, arrondissements, districts d’être vigilants face aux évolutions complexes de l’épidémie. Il faudrait mettre en œuvre la double tâche de maîtrise de l’épidémie et de reprise économique, a-t-il déclaré.

Il a également souligné le rôle leader des chefs des services, secteurs, arrondissements, districts dans la sensibilisation des citoyens selon l’esprit que "chaque maison est une forteresse et chaque citoyen est un soldat", ainsi que leur vigilance contre l’épidémie. -VNA