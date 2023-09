Lors de la réception. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville, 7 septembre (VNA) - Duong Anh Duc, vice-président du Comité populaire de Hô Chi Minh-Ville, a exprimé l'espoir de renforcer davantage la coordination avec la chaîne d'information américaine CNN et ses partenaires afin de vulgariser davantage le potentiel touristique de la ville.Lors d'une réception le 7 septembre pour Mme Erin Williams, directrice du développement commercial de CNN pour l'Asie du Sud-Est, Duong Anh Duc a hautement apprécié la coopération bilatérale visant à populariser le tourisme de la ville à travers diverses plateformes médiatiques de CNN.Il a déclaré qu'il restait davantage de domaines dans lesquels ils pourraient travailler ensemble pour créer des produits médiatiques de valeur apportant des bénéfices mutuels, suggérant qu'ils travaillent sur des campagnes de communication pour attirer les investissements étrangers, en particulier dans les domaines prioritaires, tout en présentant des produits et des produits agricoles de qualité aux clients internationaux.Saluant les perspectives économiques de la ville, Erin Williams a déclaré qu'une partie importante des clients de l'écosystème de CNN est composée d'entreprises et d'investisseurs, et que CNN est toujours attentive aux préférences et aux souhaits d'investissement de ses clients.CNN possède une vaste expérience dans la collaboration avec des localités et des pays du monde entier dans ce domaine et est prête à faciliter les connexions entre la ville et les investisseurs internationaux potentiels, a-t-elle déclaré.Exprimant sa volonté de favoriser la coopération dans les domaines d'intérêt avec la ville, elle a déclaré que CNN était prête à s'associer à Hô Chi Minh-Ville pour lancer des campagnes de promotion du tourisme ciblant les touristes haut de gamme avec des séjours plus longs et des dépenses plus élevées, ainsi qu'à lancer des plans de communication pour vulgariser. les atouts de la culture et des habitants de Hô Chi Minh-Ville et du Vietnam, au public d'autres pays via les chaînes médiatiques de CNN.- VNA