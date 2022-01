Des touristes étrangers munis de « passeports vaccinaux » arrivent au Vietnam. Photo: VNA

Hanoi (VNA) – Hô Chi Minh-Ville et Binh Dinh rejoignent le programme de réouverture pilote au tourisme international depuis janvier 2022, selon un document récemment signé par le vice-Premier ministre permanent Pham Binh Minh.

Selon ce document, les ministères de la Culture, des Sports et du Tourisme, de la Santé, de la Sécurité publique, de la Défense, des Affaires étrangères, des Transports, de l’Information et de la Communication, les Comités populaires de Hô Chi Minh-Ville, de Da Nang, de Kiên Giang, de Khanh Hoa, de Quang Nam, de Quang Ninh et de Binh Dinh, ainsi que les autres organes compétents, mettent en œuvre le programme de réouverture pilote au tourisme international selon leurs tâches et leurs fonctions pour assurer l’efficacité de ce travail.



Le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme coordonne avec les autres ministères et les secteurs pour étudier et ajuster les guides temporaires sur la réouverture pilote au tourisme international au Vietnam, conformément aux règles en vigueur.



A leur arrivée au Vietnam, les touristes internationaux doivent présenter un visa conformément aux règles pour assurer le contrôle de la sécurité et de l’épidémie de Covid-19. -VNA