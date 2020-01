Lors de la cérémonie.



Hô Chi Minh-Ville, 7 janvier (VNA) – Une cérémonie célébrant le 41e anniversaire de la victoire sur le régime génocidaire de Pol Pot du Cambodge a eu lieu mardi à Ho Chi Minh-Ville.



L'événement, organisé par l'Union des organisations d'amitié de Ho Chi Minh-Ville, en coordination avec le consulat général du Cambodge dans cette ville, a également marqué le 40e anniversaire de la fondation de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge.



Lors de son discours lors de l'événement, le consul général cambodgien Sok Dareth a exprimé sa profonde gratitude au Parti communiste, au gouvernement, aux experts et aux soldats volontaires du Vietnam pour leur sacrifice visant à libérer leur pays du régime de Pol Pot.



Le peuple cambodgien garde toujours dans sa mémoire que le 7 janvier est le deuxième anniversaire de la nation et qu'il n'y aurait pas de Cambodge actuel sans la victoire de cette date, a-t-il déclaré.



Le diplomate a souligné que le développement dans tous les secteurs du Cambodge au cours des 41 dernières années ne peut être séparé de la coopération étroite entre les gouvernements et les peuples du Vietnam et du Cambodge, en particulier le soutien du Vietnam, en général, et de Ho Chi Minh-Ville, en particulier vers le pays voisin.



Le bon voisinage, l'amitié traditionnelle et une coopération intégrale entre les deux pays ont été encouragés par leurs dirigeants et leurs peuples et se développent de manière durable, apportant des avantages pratiques à chaque pays, a-t-il souligné.



À son tour, le président de l'Association d'amitié Vietnam-Cambodge de Ho Chi Minh-Ville, Truong Minh Nhut, a souligné l'importance historique de cette victoire et a souligné qu'elle constituait également un jalon dans l'esprit de solidarité internationale et d'amitié particulière entre les deux pays.



Il a déclaré que l'association fait tout son possible pour renforcer et étendre les liens de coopération entre le Vietnam et le Cambodge, en général, et entre cette mégapole et les villes cambodgiennes, en particulier.



Il a informé que son organisation avait organisé de nombreuses activités d'amitié, telles que des échanges culturels et artistiques, des visites mutuelles et des activités caritatives pour les personnes dans le besoin au Cambodge. -VNA