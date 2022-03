Hanoï (VNA) - Les exportations de thon du Vietnam vers le Pérou ont connu une hausse spectaculaire en janvier, de 2.290% en un an.

Photo d'illustration: haisansaigon/CPV

Hausse des exportations nationales de thon au Pérou Les exportations de thon augmentent le plus en deux ans Les exportations de thon en hausse de 16,6% en 2021



Si le Pérou est un marché traditionnel d'exportation de thon du Vietnam, sa demande n'est pas stable.



En citant les statistiques du Département général des Douanes, l'Association des producteurs et exportateurs de produits aquatiques du Vietnam (VASEP) a fait savoir que les exportations nationales de thon vers ce pays en 2020 ont augmenté de 75% par rapport à 2019, atteignant plus de 5,2 millions de dollars. Cependant, cette valeur a presque diminué de moitié en 2021, avec seulement 2,7 millions de dollars. En janvier 2022, rebond important avec 994.000 dollars, 2.290% en glissement annuel.



Le Pérou est l'un des 20 plus grands marchés d'importation de thon au monde. Ses importations de thon ces 5 dernières années ont atteint environ 116 millions de dollars, dont plus de 83% de thon en conserve.



Le Vietnam figure dans le top 5 des fournisseurs sur le marché péruvien, avec seulement 3% des parts de marché.



Actuellement, les produits du thon exportés vers le marché péruvien sont exonérés de taxes, d'où un grand avantage pour les entreprises vietnamiennes de promouvoir leurs ventes vers ce marché. - CPV/VNA