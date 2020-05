Photo d'illustration: thethaiger.com

Bangkok (VNA) - Les exportations thaïlandaises ont augmenté de 2,12% en glissement annuel, stimulées par la croissance des ventes de produits agricoles, de denrées alimentaires et d'or, a annoncé le ministère du Commerce.

Les exportations de produits agricoles et agro-industriels ont augmenté de 4,03%, ce qui correspond à l'augmentation de la demande alimentaire mondiale pendant la période de confinement et de restriction des déplacements pour freiner la propagation de l’épidémie de COVID-19.

Les expéditions de riz ont augmenté de 23,1%, celles de produits industriels de 4,05%, tirées par l'or, les avions, les circuits électriques et les fournitures médicales.

Les exportations thaïlandaises en avril vers les États-Unis et le Japon, les deux principaux marchés du pays, ont progressé considérablement. Cependant, l'explosion du coronavirus en Europe a réduit les exportations nationales vers 15 pays de l'Union européenne le mois dernier.

La hausse des exportations d'or est directement liée aux effets du COVID-19 et du ralentissement économique mondial, qui ont entraîné une hausse des prix du métal jaune, traditionnellement une valeur refuge en cas de difficultés, et d'importantes exportations vers la Suisse, Singapour et Hong Kong (Chine).

En outre, la baisse des prix mondiaux du pétrole ont supprimé les exportations de produits pétroliers, en particulier vers le marchés d'ASEAN et les pays CLMV (Cambodge, Laos, Myanmar et Vietnam).

Or, pétrole et armes exclus, les exportations thaïlandaises en avril 2020 se sont contractées de 7,53% en glissement annuel, a indiqué le ministère. –VNA