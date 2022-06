Photo d'illustration: VNA

Hanoï (VNA) - Au cours du premier semestre 2022, le chiffre d'affaires total à l'export des produits agricoles, forestiers et aquatiques a atteint 27,88 milliards de dollars, en hausse de 13,9% par rapport à la même période de l'an dernier, selon le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

Plus précisément, les produits agricoles principaux ont rapporté 11,37 milliards de dollars (+8,8%) ; les produits sylvicoles principaux, 9,1 milliards (+3%) ; les produits aquatiques, 5,8 milliards (+40,8%), et les produits d’élevage, 176 millions de dollars (-15,9%)...

De janvier à juin, les exportations de neuf produits ont dépassé le milliard de dollars chacun, à savoir le café, le caoutchouc, la noix de cajou, les fruits et légumes, le riz, les pangasius, les crevettes, le bois et produits dérivés, les matières premières.

Les États-Unis, la Chine, le Japon et la République de Corée ont été les quatre plus grands débouchés des produits agricoles, forestiers et aquatiques vietnamiens pendant cette période.

Les importations vietnamiennes de produits agricoles, forestiers et aquatiques au cours des six premiers mois de 2022, elles, étaient estimées à environ 22,1 milliards de dollars.

Le secteur a ainsi affiché un excédent commercial d’environ 5,75 milliards de dollars, soit le double par rapport au premier semestre 2021.

Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural espère que les exportations de produits agricoles, forestiers et aquatiques atteindront cette année 55 milliards de dollars, soit cinq milliards de dollars de plus que l'objectif assigné par le gouvernement. -VNA