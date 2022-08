Photo: Thanhnien

Hanoi (VNA) - Les exportations de pangasius au cours des 7 premiers mois de l'année ont atteint environ 1,6 milliard d’USD, en hausse de 79% en un an.Selon l'Association vietnamienne des exportateurs et producteurs de produits aquatiques (VASEP), les exportations de pangasius au cours des 7 premiers mois de l'année ont atteint environ 1,6 milliard d’USD, en hausse de 79% en un an.Sur les marchés américain et chinois, des augmentations à deux chiffres, respectivement de 92 % et 28 %; ont été enregistrées.En juillet 2022, les exportations de pangasius se sont établies à 186 millions d’USD, 47%. Cependant, il s’agit du mois avec le chiffre d'affaires à l'export le plus bas au cours des 7 premiers mois de 2022.Les exportations vers les principaux marchés ont commencé à baisser après avril, qui est le mois des foires internationales des produits de la mer.Selon la VASEP, les exportations de pangasius vers la Chine ont culminé à 113 millions d’USD en avril, mais sont tombées à 44 millions d’USD en juillet. En général, en 7 mois, les exportations vers ce marché ont encore plus que doublé par rapport à la même période de 2021, atteignant 451 millions d’USD.Sur le marché américain, similaire à la Chine, les exportations de pangasius ont atteint leur niveau le plus élevé en avril (81 millions de dollars), et seulement 32 millions en juillet. Cependant, en 7 mois, les exportations de pangasius vers les États-Unis étaient toujours supérieures de 92% à celles de la même période de 2021.Outre ces marchés principaux, les exportations vers d'autres marchés ont également bien progressé. Ainsi le Mexique a toujours affiché un taux de croissance élevé, de 87%, en juillet. Les exportations vers les deux marchés restants du top 5, le Brésil et la Thaïlande, ont tous deux connu une hausse à deux chiffres en juillet, respectivement de 40% et 34%.En juillet, de nombreux marchés ont enregistré une percée des importations de pangasius vietnamiens comme le Canada qui a augmenté de plus de 4 fois, Hong Kong de 114%, l'Australie de 143%, Singapour de plus de 2 fois, les Philippines de 3,5 fois… - CPV/VNA